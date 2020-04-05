交通部長林佳龍指示從4月1日起，民眾搭乘國內高鐵、火車、公車、捷運等交通工具都需要戴口罩政策，台鐵的台東站5日發生1名男子準被到月台再戴口罩，但被站務人員在剪票口前攔下，就在男子找到口罩準備戴上時，火車卻已開走。

擔心大眾運輸成了國內新冠肺炎疫情防疫破口，國內實施大眾運輸乘客須量體溫、戴口罩防疫政策，大多數民眾都很配合，但據台鐵台東車站人員表示，這名男子準備進了月台，但被站務人員發現未戴口罩在剪票口攔下，當男子找了老半天準備戴上時，要搭的火車已開走。

這名男子雖然未動怒、也未與站務人員爭執，台東車站也協助男子全額退票，並改搭下班列車，但是男子仍抱怨行程被延誤，說會對台鐵提出客訴。

根據台東車站表示，交通部的政策實施以來，多數乘客進站前都自發性配戴口罩，若乘客未搭口罩入站，站務人員都會提醒，呼籲民眾須遵守規定，以免臨時找不到錯過車次。

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(中時電子報)