新冠肺炎持續在全球大爆發，法國累計確診人數飆破6.8萬例，目前有超過7500人死亡，當地的火葬場、公墓已無法負荷如此巨量的屍體，政府決定將全國最大果菜批發市場的部分空間改為「停屍間」，暫時安頓新冠患者的遺體，市場的冷藏室估計可放置約1000具棺木，其餘空間則會繼續販售肉類及蔬果。

停屍間將會設置在市場的邊緣。（圖／達志／美聯社）

根據《每日郵報》報導，位在巴黎的朗吉國際市場（RungisInternational Market）擁有近千年的歷史，為世界上最大的食品批發市場，總占地約有232公頃。有消息人士指出，「這項決定有其必要性，因為殯儀館無法應付這麼大的死亡人數，急需更多空間，而棺木會在4日陸續送抵朗吉國際市場」。

此消息也經巴黎警察局長拉曼（Didier Lallement）證實，不過停屍間會設置在市場的邊緣，與其他食品的銷售處分開。朗吉國際市場又被稱為「法國的菜籃子」、「巴黎的胃」，許多廚師都會直接到此採購新鮮食材，每日估計有2.6萬輛卡車進出市場，裡頭約有1,400多家攤商，以及1.5萬的工作人員。

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(中時電子報)