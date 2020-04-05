藝人賀一航去年6月病逝，他的遺孀Judy受重情義的老闆吳宗憲囑託，日前天天以經紀公司主管身份陪著辛龍守在劉真靈堂打理大小事。Judy說，其實她第一天進靈堂時就難過不捨哭了，「這個事情我不久前自己才經歷過，心裡很酸」。問她有給辛龍什麼安慰和鼓勵？她說沒有辦法安慰辛龍，因為任何的安慰都是多餘的，「我自己到現在都沒有走出來，如何安慰他？要走出來真的還需要一段時間」。

她坦言那幾天陪在靈堂的日子，讓她一度觸景傷情，白天盡心盡力協助劉真的後事能一切圓滿、希望讓她安心離開，但回家躺在床上覺得空虛時，就會想起老公，每晚都是哭著睡著，「那幾天晚上特別想念他，會在心裡跟他說，我真的好想你，好希望你可以在我身邊」。也許是賀一航感應到她的心情，忙完劉真後事的隔天，就發生讓她爆哭的愚人節「驚喜」事件。

Judy說，她4月1日愚人節一早起床，就發現手機跳出來自雲端的影片顯示符號，她點進去一看，竟然是賀一航告別式上播放的追思影片，「我心裡砰砰跳了一下，心想怎麼跑這個出來？今天剛好是愚人節，難道是我老公在捉弄我嗎？是他要出來安慰我嗎？」她說賀一航走後，她根本不敢看這支影片，那天是她在告別式後第一次點下去重頭看完，邊看邊哭，看完真的很傷心，只希望這一切都是愚人節開玩笑。

她說，那支影片中有太多兩人的相處點滴，她在告別式之後就不敢再看，就怕看了會更想他，「這對我是一個傷痛，我怎麼可能拿出來看？」雖然影片之前有儲存在手機，但她根本也不知道有沒有傳到雲端，沒想到愚人節這天竟然影片會自己跳出來。除了她懷疑這是老公在跟她開玩笑，友人也覺得，這一定是賀一航感受她近期壓抑的悲傷，利用愚人節這個符合他愛開玩笑的節日，傳遞給她一些訊息。

她回憶，以前賀一航最喜歡給她驚喜，她生日時，會瞞著她偷偷約好朋友現身幫她過生日，也曾半夜在餐桌上放紅包袋，上面寫著「老婆祝妳生日快樂」，然後畫兩個愛心，希望她睡醒就可以看到覺得開心。

Judy很謝謝好友吳宗憲，在去年她心情最低落時找她去上班，因為她當時真的心情很沉痛，心好像缺了一個洞，每天都是空空的，是憲哥鼓勵她走出來、勸她不要每天在家鑽牛角尖。她也希望自己能早點恢復、過正常生活，不能一直在家掉眼淚，沈浸在傷痛裡，因此送走賀一航後，7月31日還幫他過了生日，8月1日就去憲哥的公司擔任經紀部經理。

但是上班的前兩個月，她的心情根本還沒調適好，每天腦子還是一直想念已離開的老公，眼淚常會不由自主一直掉下來，每當這種時刻，她就躲到廁所去哭，哭完再回到位置上。但她不斷要求自己不能這樣下去，強迫自己要面對，否則可能會永遠沈浸在悲傷裡走不出來，

Judy說，她與賀一航的感情真的是刻骨銘心，在一起10多年，兩人可說是相依為命，而且不是一開始就過好日子，她在他最不好時陪著他、一起走過最辛苦的階段，一路攜手慢慢走過來，努力工作還錢，生病了照顧他，進出醫院多次，經歷了那麼多事，總算要開始穩定了，覺得一切要愈來愈好了，沒想到他身體就不行了，最後他還是默默睡著離開，「我沒跟他講到半句話，沒有真正告別，因為真的不知道他會那樣就離開⋯⋯」

既是經紀公司主管，也曾是痛失摯愛的過來人，Judy說，她其實沒特別安慰辛龍，因為覺得再多的安慰都是多餘，「安慰只是一時，後面的日子才最重要，他要靠自己才走得出來。不管我們怎麼安慰，他不見得聽得下去。就像賀大哥走的時候，大家安慰我、叫我不要傷心，說賀大哥還是在妳身邊。但你也知道這只是人家的好意」。她只希望辛龍能堅強、加油，好好照顧女兒霓霓，因為未來的路還很長。而現在的她，也還在這條路上。

(中時 )