南投縣三光國中今天（5日）靠著國二全紹凱的生涯首轟第1局就取得領先，終場3比2扳倒高雄市忠孝國中，108國中硬式聯賽首戰就迎來開門紅，全紹凱最喜歡中信兄弟有守備又有打擊能力的張志豪，未來想往強打方向發展。

此役1局下傅振峰敲安後，下一棒全紹凱扛出2分砲，三光首局就取得2比0領先。3局下方恩澤敲安上壘，接下來全紹凱擊出安打將隊友送回本壘，三光領先來到3比0。

忠孝打線前5局受制三光先發谷文喆投球，前5局僅陳彥辰擊出1支三壘安打沒能攻下分數，直到6局上保送首位打者陳彥辰，又遭林盛恩擊出安打攻佔得點圈，2出局後廖佳慶打擊時不但造成對手暴投且又敲安助隊追回2分，比數形成2比3，7局上一度攻佔得點圈仍無功而返，最終忠孝1分差落敗。

今天這發全壘打是全紹凱棒球生涯首轟，總教練蔣宗倫指出，他本就是很有力量的選手，好幾次都差一點就能把球送出牆外，都只差點球感。全紹凱之前因沒打過全壘打，今天直到目送球出牆才知開轟，談及夯出全壘打的感覺，他笑說，沒想過球會出去，打全壘打的感覺很爽。

全紹凱不只有強打能力，也是球隊的投手戰力之一，蔣宗倫表示，球隊全隊都是投手，國中時期球員都不會定型，多練一點能力也能提升。蔣宗倫說道，今天不只全紹凱，全隊的打擊其實都不錯，但可能是因為第一天比賽，還抓不太到球點。

欣賞能攻能守的中信兄弟張志豪，全紹凱目前雖兼備投打，但未來傾向往打擊發展，首次進軍國中硬式聯賽，全紹凱說，球隊的打擊是最有優勢的特點，希望可以幫球隊拿冠軍。

高市大仁8比0擊敗嘉縣東石。（學生棒聯提供／鄧心瑜傳真）

今天同於稻江A棒球場進行的其他賽事，嘉縣民和7比0扣倒竹縣關西、桃市龜山9比0完封東縣桃源、南市歸仁12比0擊敗北市實踐。

嘉義縣立棒球場4場賽事結果如下，彰縣彰藝9比2扳倒嘉市民生、桃市仁和8比1打敗雲縣古坑、宜縣內城4比1擊敗新北尖山、中市西苑8比7險勝南市善化。

稻江B棒球場，高市大仁8比0擊敗嘉縣東石、東大體中4比3擊敗東縣卑南、新北二重9比8險勝澎縣馬公、花縣三民17比0大勝苗縣通霄。

運三棒球場，宜縣三星19比0打敗新北瑞芳、屏縣里港7比5打退桃縣青溪、北市長安11比4擊敗花縣化仁、高市前金16比0完封金門金城。和興國小棒球場，竹市虎林16比0大勝雲縣斗六、雲縣東仁11比1扳倒竹縣忠孝、北市大理10比0擊敗高市橋頭、苗縣苗栗10比8打敗屏縣恆春。

(中時 )