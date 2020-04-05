對於歐美一些國家採取封城措施並不奏效，大陸著名呼吸病學專家鍾南山院士指出，封城不是在城內「撒歡兒」，也不是關上城門後一切萬事大吉，在城裡鶯歌燕舞。要一絲不茍地做到：「不聚會、不聚餐、不聚集」。

根據《南方都市報》報導，鍾南山4月3日在接受大陸國際電視臺（CGTN）的英語節目專訪時表示，封城應該更深入、更嚴格，強調「社交距離」對阻止新冠病毒傳播的重要性。「沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染。但我們可以盡最大努力抑制這種疾病的傳播」。

鍾南山指出，歐美一些國家採取的封城措施並不奏效，因為他們並沒有嚴格執行封城的具體措施，並非真正的封城。

鍾南山詳細解釋甚麼是「封城」：封城不是在城內撒歡兒，要嚴格遵守「社交距離」。封城不是目的，不是為了切斷地區之間的聯系。封城也不是關上城門後，一切萬事大吉，在城裡鶯歌燕舞，而是要以社區為中心，一絲不茍地做到：「不聚會、不聚餐、不聚集。」

鍾南山強調，大陸這麼做，能出效果，原則上其他國家也可以做到！

(中時電子報)