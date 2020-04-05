中國人民銀行（大陸央行）公眾號5日刊登的新聞稿顯示，第1季大陸債券市場共發行債券12兆元，年增14％；餘額為103兆元，較上年末增長4％，市場規模位居全球第二。

公司信用類債券共發行3兆元，年增35％；淨融資規模超1.7兆元，年增8000多億元；發行量與淨融資規模均處於歷史同期高位。

今年第1季公司信用類債券發行和淨融資規模明顯增加，民營企業發債約2100億元（人民幣，下同），年增50％；淨融資規模約930億元，創近3年來新高。

(旺報 )

#中國人民銀行