陸Q1債市餘額103兆人幣 市場規模全球第二 21:502020/04/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸債市規模位居全球第二。（Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（大陸央行）公眾號5日刊登的新聞稿顯示，第1季大陸債券市場共發行債券12兆元，年增14％；餘額為103兆元，較上年末增長4％，市場規模位居全球第二。 公司信用類債券共發行3兆元，年增35％；淨融資規模超1.7兆元，年增8000多億元；發行量與淨融資規模均處於歷史同期高位。 今年第1季公司信用類債券發行和淨融資規模明顯增加，民營企業發債約2100億元（人民幣，下同），年增50％；淨融資規模約930億元，創近3年來新高。 (旺報 ) #中國人民銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸央行定向降準 釋放約2兆資金 17:482020/04/03 兩岸 財經熱門新聞 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 台股明難逃補跌 專家：散戶注意2件事 - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 富邦金「出遊後居家辦公12天」 其他業者暫不跟進 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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