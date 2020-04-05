清明連假期間，墾丁湧入不少遊客，中央流行疫情指揮中心在4日發出「細胞廣播警示訊息」，提醒民眾保持社交安全距離，否則請戴上口罩。不過有不少外國遊客沒有戴口罩，還說對台灣防疫作為有信心，其中不乏金髮辣妹。宅神朱學恒對此直言，「我不是對台灣沒信心，我是對你們這樣沒信心啊！」

連假期間，雖然屏東縣政府不斷沿街宣導防疫作為，但是卻有不少外國遊客湧入墾丁大街，沒有戴口罩，甚至稱對台灣防疫作為有信心。

朱學恒在臉書貼文指出，「我不是對台灣沒信心，我是對你們這樣(沒有戴口罩)沒信心啊。」大家都這樣，我還有信心，我是傻了嗎？

網友回應表示，「希望不會走到日本春分連假後模式，爽玩後請自主健康管理。」、「大家拚命檢討去墾丁玩的民眾，鼓勵民眾去屏東玩的潘縣長也很有事吧？」、「這場戰役的敵人從來就是白目，而非病毒。」、「我只對醫護和防疫人員有信心。」

(中時電子報)