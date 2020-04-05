清明連假出遊可能引發新冠肺炎疫情反撲，富邦金控開出第一槍，傍晚宣布清明連假期間，去過指揮中心「點名」的11個熱門風景區的員工，明天開始居家辦公12天，不過其他金控業者都說「暫不跟進」。

配合此一措施，富邦金控立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來兩周居家辦公通知及人力調度佈署，居家辦公均不扣個人年假，視做正常上班，所有客戶服務亦正常進行

國泰金控發言人鄧崇儀表示，會去瞭解有多少員工再做決定，目前沒有打算跟進。台新金、玉山金則表示目前也沒有跟進規劃。中信金今晚已開始調查員工清明連假期間旅遊史，並要求全體員工明（6）日起至4月17日於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

富邦金控今日發出通知，在連假期間去過屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮的員工，準備未來12天在家上班，至於去過其他風景區的員工，明天起先在家辦公，等待進一步通知。

對於富邦金作法，金控同業認為，除非已經掌握有多少員工去過11個風景熱點，否則很難做出馬上在家上班的決定，「一個分行如果一半以上都去過，明天不就開天窗了」，更何況有些縣市僅一個分行，連調度都難。

金控同業表示，已經留意到清明連假出遊的問題，明天上班會去瞭解狀況，待掌握確切人數之後，評估有沒有在家上班的必要，但因內勤、外勤工作性質不同，未必能一體適用在家上班的作法，恐得有更細膩的因應之道。

(中時 )