全球新冠肺炎（COVID-19）的確診數已經上升到912,276例，並造成45,958人死亡，而防範新冠肺炎除了戴口罩外，最重要的就是勤洗手，不過目前台灣已經有超過一半的水庫蓄水量低於50%，在勤洗手的宣導下勢必會些微增加用水量，其中位在南投縣仁愛鄉的霧社水庫蓄水量僅剩4.7％，預計只剩5天能用。

日月潭的水量指標九蛙，目前全都露了出來了。（圖／報系資料照）

雖然在上週北北基宜下起滂沱大雨，為水庫進帳不少，不過在北部以外的水庫情況卻相當嚴峻，根據水利署網站顯示，目前供給新北、桃園、新竹的石門水庫蓄水量僅剩42.9%，供給台南、嘉義的曾文水庫蓄水量也僅剩22.7%。

其中日月潭水庫上游的霧社水庫蓄水量甚至只剩4.7％，僅剩5天能用，而倚靠霧社水庫發電的萬大電廠目前也停止其中1組機組發電，下游日月潭水庫的大觀電廠作業雖然正常，但指標性的九蛙則是全部露出。

而距離5、6月的梅雨季還有1個月，水利署也把握時機在曾文水庫、石門水庫實施人造雨作業，希望能夠讓水庫暫時解渴。

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(中時電子報)