因新冠肺炎疫情逐漸加重，民間用水量也略有增加，且近來水庫集水區雨量偏低，導致供應新竹地區包含竹科的3個水庫蓄水量偏低，比起去年同期更低，因此科管局要求廠商自主節水3%，希望能夠撐到5月的梅雨季。

根據水利署即時水情指出，目前供應新竹地區的永和山水庫蓄水量僅剩34.7%、寶山水庫40.9%、寶山第二水庫37.4%，對比2019年在同期永和山水庫還有51.36%、寶山第二水庫還有73.96%，蓄水量明顯低了許多。

因此竹科管理局局長王永壯指出，為了防止缺水情況發生，自3月22日起要求所有廠商自主減水3%，同時實施夜間減壓供水的措施，如果成效不彰，將會開始夜間抄水表的管控措施，希望所有廠商能夠配合。

事實上類似缺水的情形也曾在2015年時發生，當時永和山水庫的蓄水量僅剩25.71%、寶山第二水庫蓄水量則是只有27.55%，比起現在當時的情況更為惡劣，當時的處置措施則是啟動農民休耕以及各項工業、民間的限水措施，但距離5月的梅雨季節還有1個月，若再不下雨類似的限水措施將可能再次實施。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)