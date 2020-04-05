中央流行疫情指揮中心2日公佈新增10確診新冠肺炎案例，台灣從疫情爆發至今已經累積339例，而防止新冠肺炎最有效的方法除了戴口罩外，最重要的就是勤洗手，且經醫師建議洗手至少要20秒才能讓手徹底乾淨，但若是在20秒內沒有關水很可能會浪費2公升的自來水，可能讓缺水的窘境更加嚴重。

國內外媒體近來頻頻報導，為了防止新冠肺炎有效方式就是戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，不過目前許多國家包含台灣都可能面臨缺水危機，其中台灣除了北部的水庫外，西部、南部的水庫蓄水量都低於50%。

醫師建議，每次洗手至少要20秒才能讓手徹底乾淨，不過在這20秒內若沒有關水，則是會讓1.5至2公升的自來水直接浪費，因此專家建議的洗手步驟如下：

打開水龍頭－>弄溼手－>關水－>

將肥皂抹上手以及水龍頭－>將手上的肥皂搓揉20秒－>

打開水龍頭－>清洗手以及水龍頭－>關水

專家指出，如果一家5口都能夠執行上述步驟，那每天就能省下100公升的淨水。

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(中時電子報)