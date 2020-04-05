消防救護人員出動雲梯車欲將黃男救下來。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中太平區20歲黃姓役男疑似與父親口角，5日收假回營卻爬上太平坪林橋旁排水管上揚言要跳河，經路發現報警，救護人員到場連繫其家人到場勸導，也出動雲梯，更在河床架設充氣墊，僵持近三小時才由救護人員將他強行拉上雲梯車，並將黃男送醫。

大台中地區下午下雨，天氣又濕又冷，卻有民眾5日18時發現太平坪林橋旁排水管上有一男子站立在橋旁大型排水管上相當危險；經打119報警消到場救援，發現20歲的黃男疑似情緒不佳，連繫其家人，其父聲稱兒子5日收假要回營曾向他要錢，父親好奇兒子當兵有固定薪俸為何還要向他拿錢？可能因此起口角，兒子竟負氣跑到坪林橋旁排水管上企圖尋短。

消防救護人員一方面出動雲梯車請其親人向男子勸導，一方面則在河床設充氣墊，僵持近三小時後，男子才被救護人員強行拉上雲梯車，由於他仍情緒不穩，將他搶救下來後也將他先行送醫。

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