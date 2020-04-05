中國工程院院士鐘南山5日表示，想更快復工復學，就要繼續保持距離。

中國新聞網報導，鐘南山透過世界衛生組織向社會提醒：不管是在居家、公司或者是公共場所，保持一定的距離非常重要。當前也不要參加集會，不要聚餐。

鐘南山稱，經過3個月的努力，新冠肺炎疫情在大陸獲得一定程度的控制，大陸進入到低危險階段。「當然了，低危險不等於沒有危險，有些國家現在疫情還比較嚴重，要特別注意一個情況，外來輸入進一步在中國產生更多的感染的問題。」

(旺報 )