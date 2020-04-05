鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 21:412020/04/05 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國工程院院士鐘南山5日表示，想更快復工復學，就要繼續保持距離。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國工程院院士鐘南山5日表示，想更快復工復學，就要繼續保持距離。 中國新聞網報導，鐘南山透過世界衛生組織向社會提醒：不管是在居家、公司或者是公共場所，保持一定的距離非常重要。當前也不要參加集會，不要聚餐。 鐘南山稱，經過3個月的努力，新冠肺炎疫情在大陸獲得一定程度的控制，大陸進入到低危險階段。「當然了，低危險不等於沒有危險，有些國家現在疫情還比較嚴重，要特別注意一個情況，外來輸入進一步在中國產生更多的感染的問題。」 (旺報 ) #鐘南山 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 10:282020/04/01 兩岸 《國際經濟》新冠肺炎大流行 標普：今年全球經濟成長近停滯 10:172020/04/01 財經 蓬佩奧證實：美首位外交官染新冠肺炎不治 10:342020/04/01 國際 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 兩岸 天津新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 14:092020/04/01 兩岸 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 兩岸熱門新聞 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 - 兩岸 湖北新冠肺炎重症患者 分享治癒出院經過 - 兩岸 鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 - 兩岸 - 旺報 大陸維權律師王全璋獲釋 送回濟南老家 - 兩岸 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。