因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院上週宣布，將通過特別條例修正草案，向立法院提出1500億元追加紓困、振興特別預算，國民黨主席江啟臣今(5)日表示，欣見政院呼應本黨先前訴求，不僅擴大紓困規模，也編列勞工薪資補助，但細究當前方案，仍在整體結構與細部做法上，存在不少可商榷處。

江啟臣提出幾項質疑，為何政院匡列七千億貸款額度，許多中小企業仍抱怨「看得到、貸不到」？二期紓困雖加入勞工薪資補貼，但仍漏接了哪些族群？放眼國際，各國政府主要採取什麼做法，值得台灣積極考慮？他表示，明天國民黨黨團將召開記者會，詳細說明疑慮，並提出具體建議。

另外，清明連假，全台幾個觀光景點爆現人潮；正面來看，代表民眾對中央政府阻絕境外的防疫措施有信心，願意走出來消費，對於景區經濟也是久旱甘霖。

只要在某個景點出現漏網的感染傳播者，昨日的歡欣，很可能就會演變成未來一週的疫情大爆發。他指出，鄰國日本才在3月20櫻花季連假後，迎來一波新增確診高峰，此刻必須警惕。

江啟臣呼籲，疾病管制中心應審慎考慮，是否在明天上班上學前，針對在連假期間曾出入十大公告壅擠景點的民眾，提出增加社會距離的防疫建議或規範。

江啟臣說，國民黨未來也會本於在野黨職責，會持續與執政黨切磋研議最有效的紓困振興方案，助台灣度過危局。

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(中時電子報)