由於裕隆「印度姚明」布拉禁賽2場缺陣，也讓高雄九太洋將賽森5日晚間趁機上演火力秀，全場投39中19，攻下生涯新高48分，外加13籃板、3助攻、3抄截，帶領九太最後以102比90擊退裕隆納智捷，也總算進帳下半季的第2場勝利。

「之前因為我的腿傷，讓我有點害怕，不敢表現太過侵略性，但今晚感覺不錯，也恢復應有狀態，很感謝我的隊友幫忙防守，才讓我擁有這麼多的進攻機會，這大概是我出手最多次的比賽，」賽森說，「我今晚的內心設定就是要很積極。」

無奈吞下3連敗的裕隆，也讓台銀繼續保有最後一絲晉級年度挑戰賽希望，不過賽後裕隆執行教練李啟億仍對布拉4日跟賈西亞爆發鬥毆衝突，導致兩人都被中華籃協判處禁賽兩場的處分無法認同，更強調裕隆已跟籃協提出正式申訴。

「籃協周一召開紀律委員會，看到時候是否有不一樣判決，無論如何，衝突的發生應該要有先後順序與動作危險性的差異。」李啟億說，可是就算裕隆提出申訴，籃協改判或減少禁賽場次機率仍然很低，畢竟5日布拉和賈西亞都已「服刑」。

(中時 )