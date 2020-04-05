新冠肺炎疫情還在發燒，清明連假民眾竟出遊擠爆景點，當中墾丁因中央疫情指揮中心發布1封「國家級警報簡訊」而引發關注。急診科醫師白永嘉指出，很多家醫院的急診醫護陸續都發現，不少民眾在出去旅遊之後，因發燒、咳嗽、喉嚨痛和腹瀉就醫。他示警說，不能因為身在台灣這麼幸福、繳了一點點健保費，就覺得享受醫療是理所當然。

白永嘉醫師在臉書粉專發文示警，他指出連假還沒有結束，很多家醫院的急診都出現，許多民眾在出去旅遊後，因發燒、咳嗽、喉嚨痛和腹瀉就醫。

白永嘉說，除了醫師和護理師之外，他也要特別對以下這些人提出感謝，包括醫檢師、放射師、呼吸治療師、藥師及清潔阿姨、警衛大哥們，每一個疑似要採檢的病人，都需要很多人換上隔離衣去處理，真的很辛苦，深怕他們一不小心就被感染，「有一位醫檢師就告訴我，他非常擔心回家傳染給他的孩子。」

白永嘉要請大家注意自己的健康，不能因為身在台灣這麼幸福，繳了一點點健保費，就覺得享受醫療是理所當然，不僅僅是消耗社會的成本，更影響醫事人員和家人的健康。他呼籲，希望政府及醫院高層再次重視，醫師和護理師之外的辛苦醫事人員，不僅僅補助獎勵措施要合理，更要強化平時的人力、工時及待遇，「在這個疫情嚴峻的時刻，不要打擊這些辛苦夥伴的士氣！」

(中時電子報)