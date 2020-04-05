劉子銓與雷嘉納演出《76号恐怖書店-捉迷藏》被觀眾選為該系列最可怕的作品。(七十六号原子提供)

張書偉在《76号恐怖書店-飢餓》的演出讓觀眾認為頗有醒世效果(七十六号原子提供)

七十六号原子首發作品《76号恐怖書店》系列作品《租屋》、《飢餓》、《捉迷藏》、《計程車》已在myVideo相繼播映，觀眾選出四部片中以《捉迷藏》最為恐怖，小薰主演的《租屋》最為寫實驚悚，張書偉與鄭人碩的《飢餓》最諷刺人性，而陳庭妮演出的《計程車》5日0時上線即湧入萬人收看，被觀眾形容該部是「最快被逼哭的恐怖片」。

四部影片用醒世輪迴為概念貫穿，眼尖觀眾發現四部片中也皆有角色相互串連，製作單位也釋出幕後解析影片，其中劉子銓就在《飢餓》和《捉迷藏》中分別演出，當起鬼魂流連人間不斷輪迴。導演莊絢維解釋「代表他們都處於同一個宇宙，相互在片中做解答」，觀眾認為該系列就是要製造「恐怖宇宙」。

該系列播畢後演員也相繼說出心得，張書偉最初看完《飢餓》後發現導演在片中充斥黑色幽默，這是在恐怖片中少有的表演。而陳庭妮同時也很喜歡《飢餓》，「節奏是一種很新鮮的拍攝方式，包含演員表演有一種意想不到的驚喜」，她認為這是平常看不到的鬼片類型。相對自己演出的《計程車》被稱為「最快被逼哭的恐怖片」，她則表示拍攝時演員情緒是串連的「我們拍了很多鏡頭，雖然在正片時不一定觀眾都看得到，但現場充滿過癮的滿足」。

陳庭妮與喜翔的父女相認畫面最受觀眾感動，她認為劇中傳達兩代之間的代溝讓她更存有感想，「子女跟父母年齡就差了20、30歲，有時現階段想去爭取的事情或多或少都會跟父母有思想上的代溝」。她形容小時候也常認為爸爸都不懂自己，但退一步想爸爸可能也相對納悶為什麼小孩也不了解他，「不過最後彼此都會在了解中退讓」，她深覺這就是親情最偉大的地方。

拍完恐怖片後，陳庭妮被問及目前有沒有特別想拍的類型，她說：「想拍輕鬆愛情片！」她解釋因為近期社會不論生活或經濟各層面壓力都大，所以希望這時候會想讓觀眾藉由作品去記得人生美好的一面，「讓大家稍稍喘一口氣」。

而另一系列作品中演出的演員劉子銓出生演藝家庭，但他透露在拍戲之前從來沒有想過要當演員，甚至小時候還帶有排斥心情，不過在小學四年級演出話劇的時開始體驗到說表演好像是一件有趣的事情，覺得可以理解爸爸劉亮佐喜歡演戲的心情，「現在目標還蠻明確就是成為一個演員，因為表演會讓自己感到一股很大的成就感，所以會持續努力下去」。

張書偉則因在《飢餓》中不斷輪迴，他說自己因為有在念經所以會相信輪迴說法，也想過如果有來世會想當女人「因為女人很偉大」，不過他認為該劇最終的目的是希望透過戲劇讓觀眾對貪欲有所省思，別重覆犯一樣的錯誤。而觀眾認為該劇相當勸世，他說「表演能達到這個目的就足夠了，要我對觀眾勸世這太不敢當了」。他形容自己人生中目前的貪，就是多吃美食。

(中時 )