被害民眾與詐騙集團的通訊軟體對話。（警方提供／胡欣男台北傳真）

新冠肺炎疫情持續全球大爆發，全民積極防疫同時，詐騙集團卻搶搭「防疫」便車，持續詐欺犯罪得逞。根據165反詐騙諮詢專線統計，自1月底政府徵用口罩後，即大量出現民眾因網購口罩遭「假網拍」詐騙案件；而僅今年3月，涉及「額溫槍」之假網拍案件也有20餘件，有民眾花了4400元買2支額溫槍，卻收到一堆保麗龍等垃圾，氣得報警。

台中50歲陳姓男子日前在臉書看到有賣家出售額溫槍訊息，留言表示欲購買，該賣家私訊他，告知額溫槍僅以「甜甜價」新台幣1100元出售，陳見價格便宜立即下訂，並採用貨到付款方式至超商取貨。然而他將貨品開箱後，發現收到的竟然只是普通的電子溫度計，外加1小瓶乙醇消毒液，根本不是原本想要購買的額溫槍；再聯絡該賣家已無回應，臉書帳號也已關閉，驚覺遭詐騙。

另名基隆40多歲林姓民眾更慘，他因擔任社區總幹事，為便於量測進出人員體溫，也是透過臉書，向賣家訂購額溫槍，經line聯繫後，以1支2200元價格，共購入2支。在等待到貨期間，賣家曾告訴林，包裹出現異常，可能被調換，請不要取貨，但林多次詢問到貨時間，該賣家卻又反覆其詞。

最後林終於取得物品，打開一看卻發現竟是一堆廢紙、保麗龍、防撞泡泡紙等廢棄雜物，憤怒之餘向賣家提出詢問，賣家則誆稱林民取到的貨品，應該就是疑似被調換的包裹，可協助辦理退款，但在林民提供個人帳號之後，賣家即不讀不回，也沒收到任何退款，痛批詐騙集團並報案。

警方表示，經分析涉及額溫槍的假網拍案情，發現有高達7成被害人，透過臉書的物品買賣、交流社團，採網路轉帳、ATM轉帳，或貨到付款方式買額溫槍，其餘2成是透過拍賣平台或不明網站購買，1成則是透過友人介紹購買。

警方說，詐騙集團普遍採用「少量現貨」的說詞，利用飢餓行銷手法引起民眾購買興趣，再以「甜甜價出清」的話術，以明顯低於行情的售價，加強購買意願，雖然被騙的金額並不高，仍對民眾的日常生活造成困擾。

(中時 )