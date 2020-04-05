北韓防疫鎖國 脫北者人數創11年來新低 21:522020/04/05 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓封鎖邊境。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓統一部數據顯示，本年度第一季逃離北韓投奔南韓的脫北者只有135人，較去年同期減少41%，也創2009年以來新低。 韓聯社引述一名南韓官員稱，這可能是受到北韓1月底開始封鎖邊境防止新冠病毒擴散的影響，而且除北韓以外，其他國家也在疫情期間實行更加嚴格的邊境管制，脫北者經第三國入境南韓變得愈加困難。 據統計，入境南韓的脫北者從2000年起增加，2009達到最高峰，有2914人。2012年北韓領袖金正恩執政後，脫北者數目維持在年均1100至1500人，去年全年則創下有紀錄以來新低 (中時 ) #脫北者 #北韓 #南韓 #新低 #2009 也許您會感興趣 推薦閱讀 小童路邊尿尿見腐手！北韓「屍體肥料法」曝光…脫北者大爆料 09:332020/04/01 國際 兒盟調查 學童課業壓力大、生活滿意度創近3年新低 11:482020/04/01 生活 《國際經濟》日本3月製造業活動 近11年來最慘 12:162020/04/01 財經 364天期定存單利率0.382％ 創近三年半新低 13:162020/04/01 財經 《國際經濟》全球供需染疫 南韓3月製造業11年來最慘 15:232020/04/01 財經 隔拆利率0.076％ 創歷史新低 04:102020/04/02 金融．稅務 3月房市旺季不旺！預售推案量創9年新低 11:142020/04/02 財經 掃墓公車少9成搭乘 創下單日新低 21:042020/04/02 生活 疫落千丈 北台灣3月推案九年新低 04:092020/04/03 財經要聞 疫情掃興 國道車流7年新低 04:102020/04/04 社會新聞 國際熱門新聞 美專家：數年前或已出現新冠病毒「人傳人」現象 - 國際 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 季辛吉：新冠病毒大流行 將永遠改變世界秩序 - 國際 新冠病毒恐徹底摧毀非洲國家經濟 - 國際 攔截口罩挨批現代海盜 川普：這是報復 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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