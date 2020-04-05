南韓統一部數據顯示，本年度第一季逃離北韓投奔南韓的脫北者只有135人，較去年同期減少41%，也創2009年以來新低。

韓聯社引述一名南韓官員稱，這可能是受到北韓1月底開始封鎖邊境防止新冠病毒擴散的影響，而且除北韓以外，其他國家也在疫情期間實行更加嚴格的邊境管制，脫北者經第三國入境南韓變得愈加困難。

據統計，入境南韓的脫北者從2000年起增加，2009達到最高峰，有2914人。2012年北韓領袖金正恩執政後，脫北者數目維持在年均1100至1500人，去年全年則創下有紀錄以來新低

(中時 )