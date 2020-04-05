「那一村 Nayi Villa」位於宜蘭礁溪及員山鄉的交界處，枕頭山環繞且緊鄰大礁溪，不論站在哪個角度皆能欣賞到充滿著綠意且遼闊的美景，還可見台灣獼猴、藍鵲、夜鷹與啄木鳥等野生動物，感受著大地生機勃勃的氣象，走路5分鐘即可到宜蘭大學延文實驗林場，享受一場森林浴，擁有豐富的自然資源與景觀是那一村的一大特色，就連藝人隋棠也曾帶家人來度假。

那一村擁有豐富的自然資源與景觀是一大特色。(那一村提供)

那一村以豪華露營為主軸，共有20頂帳篷，最多容納84人，占地2公頃，平均每人擁有1000坪以上的寬闊空間。帳篷從設計、研發、製造皆是台灣自創，甚至還申請專利，帳內設備以飯店等級規劃，有高腳床、移動式冷氣等一應俱全，更首創全台唯一帳篷附有獨立衛浴設備，讓露營更加舒適。住宿有全包餐方案，含早、晚餐及下午茶，其中晚餐可選擇主廚獨家漢方火鍋或美式BBQ燒烤，不用動手炊火就能自在享受著山林間的綠色露營。

那一村帳篷內含休閒椅、獨立衛浴設備及移動冷氣機等，具有飯店級的規格與設備。(那一村提供)

營區內有設置人工湖泊供遊客划船，夏天還會開放親子戲水池，偌大的草皮則適合小朋友追逐嬉戲，業者免費提供碰碰球、攀岩牆、弓箭、羽球等供露客使用，周末早晨可自由參加瑜珈課程，還有植物拓染、陶瓷彩繪2種DIY課程，只要滿4人以上就可開課，但需事先預約，每人只要250元。

那一村 Nayi Villa

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路8-2號

電話：03-922-1715

價位：2人帳全包餐5300元起

(中時 )