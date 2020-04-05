甫開幕1年多的「自然圈農場LoFi Land」，花費3年多的時間耕作農作及培養土壤，打造野營、有機生態農場、泡湯的新型態戶外生活模式，營地是以「圈」為單位，以綠籬或石頭包圍成獨立式空間，每圈都能搭起不同數量的精靈帳、神殿帳及天幕，帳內有乳膠床墊、枕頭、循環風扇等基本設備，且各圈內有獨立的冰箱、廚房、2間乾濕分離衛浴設備以及半露天式的碳酸氫鈉熱泉池，露客在圈圈中享有更多的隱蔽性及空間。

自然圈農場打造熱帶雨林氛圍露營圈，夜晚燈光照耀相當浪漫。(自然圈農場LoFi Land提供)

營區除了提供專屬露營配備，野地炊火的鍋具、美式BBQ烤爐等一樣都沒少，農場提供代客準備食材，其中烤肉片特別請燒肉店主廚切片及醃製，蔬菜和香料則來自園區內自種的有機農作物，每天傍晚時刻，露客可參與農田導覽，親手摘採新鮮的有機蔬果，作為晚餐烤肉的配菜或燉煮蔬菜湯，盡情享受戶外料理樂趣。

自然圈農場提供自採蔬菜的有機農田。(自然圈農場LoFi Land提供)

自然農場栽種落羽松、楓樹、櫻花等多樣樹種，隨著四季更迭輪番展現不同的樣貌。夜幕降臨時，帳棚外到處以燈串點綴出浪漫氛圍，園區還提供租借布幕，露客可在自己的圈內隨地而坐觀賞露天電影、打電玩，或沉浸在抬頭仰望就能盡想的璀璨星空，非常愜意。大圈營地可容納16至28人、小圈最多至16人，隨著人數多寡還可以把各圈合併，非常適合多個家庭或朋友一同玩樂。

自然圈農場LoFi Land

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928-691-919

費用：6人小圈平日1萬5600元、假日16800元

(中時 )