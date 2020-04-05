近年風靡國內外的豪華露營（Glamping）愈來愈夯，不用自己搭帳棚、一卡皮箱就可入住，露營區的規劃也相當多元，有的結合自然農場或投奔大自然環抱，甚至揉合設計美學展出藝術裝置，入住期間還可體驗各種手作課程或生態活動，讓露營變得輕鬆又好上手。

「勤美學CMP Village」為還原苗栗舊時純樸村子，充分利用在地里山文化特色，邀請國際藝術家、建築師及在地職人，結合傳統工藝、飲食、自然、生態等打造3種不同型態的場域，可說是台灣獲得最多國際建築空間設計獎的露營區。

情天幕使用逾5000根苗栗在地孟宗竹與桂竹，藝術家與在地返鄉青年及居民員工，花了45個工作天一同完成的創作。(勤美學提供)

進入勤美學第1個村落「山那村」開始，來客的身分轉換為村民，接待人員則化身為村長，此處占地2公頃搭建14座白色帳棚，圍繞著裝置藝術「情天幕」，帳篷內的空間特別聘請國際設計師，打造簡約風品味，也把苗栗在地藺草文化、手作藍染等工藝美學，應用在陳設中，整體相當和諧及舒適。「森林浴所」亦透過藝術，每個環節都充滿驚喜，比如把廢棄路燈罩改裝成洗手台的水盆。

勤美學將原有山林地景，植入大型裝置藝術，打造人與自然共生的旅宿體驗。(勤美學提供)

2018年打造第2個「好夢里」場域，搭建8頂帳篷，並且在6棵老榕樹間搭建出3個種子毬果造型的「樹屋」，旅客可以穿梭於「野孩基地」、「大樹書房」及「聲之屋」，其中聲之屋透過專業設備可以聽見平常聽不到的聲音，充滿奇幻感與童趣。勤美學配合季節推出多樣化在地體驗，3月推出全新行動藝術概念「SONG LA KTV」，將半戶外盥洗空間變成舞台、蓮蓬頭當麥克風，變身台味風格的霓虹燈飆歌會場，讓村民將煩憂與緊繃盡情抒發釋放。

勤美學好夢里樹屋，具有鼓勵孩子們勇於冒險、探索、遊戲、造夢等意涵之意。(勤美學提供)

勤美學CMP Village

地址：台灣苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

客服電話：037561561

費用：成人（12歲以上）每人4000元起、孩童（3歲至未滿12歲）每人3000元起

(中時 )