受到東北季風和華南雲雨區東移影響，周一(4/6)和周二(4/7)也還是會下雨，中部以北和東北部地區可能還有大雨的可能。周三到周四(4/8、4/9)轉為迎風面有降雨機率，周五到周六(4/10、4/11)降雨範圍會再縮小。東半部宜留意整周都會下雨。

氣象局在臉書粉專分享一張圖，指出周一、二東北季風伴隨華南雲雨區東移，各地天氣濕濕涼涼，易有陣雨或雷雨，其中中部以北和東北部地區還有局部大雨可能。

到了周三到周四，華南水氣逐漸減少，剩下東北季風影響，各地下雨狀況會逐漸趨緩，氣象局說，僅迎風面北部、東北部和中南部山區整天還是屬於偏涼的情況，留意局部短暫雨，其他地區則早晚偏涼，以多雲到晴為主。

周五到周六，東北季風減弱，環境轉為偏東風，氣溫回升，水氣更少，僅剩迎風面的東半部和北部山區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

「天氣風險 WeatherRisk」PO粉專指出，溫度方面，到周四(4/9)之前大致維持北涼南暖的分布，中部以北、東北部地區高溫僅有20度上下，夜晚清晨低溫則在16-18度間，感受偏涼。中部以南、花東地區的高溫仍有23-25度以上，夜晚清晨低溫約20度左右，相對較為溫暖一些。5周五、周六(4/10、4/11)陽光將較為明顯，溫度可望回暖許多。

(中時電子報)