新冠肺炎在美國延燒，一名女記者日前在進行疫情採訪時被傳染，她在不知情的情況下出席了90歲母親的生日趴，沒想到在場的20多人在派中結束後，有8人確診，其中2人更不幸病逝。

美國境內新冠肺炎確診人數已突破30萬例，超過8000人死亡，任職於紐約710 WOR電台的女記者斯托克頓羅西尼（Alice Stockton-Rossini），3月初在紐約進行採訪時被感染，不知情的的她3月8日還參加了母親90歲的生日派對。

當時這場派對在長灘島上的一處教堂舉行，共有25名親友參與，後來竟有8人確診，隨後她也被檢驗出確診，事後她表示，可能是自己在當天的聚會感染給其他人，確診病逝的是羅西尼母親2位鄰居友人。

羅西尼回憶自己在8日時並沒有任何症狀，她還說，檢測出陽性的人包括爸媽和56歲的妹夫，「媽媽在隔天就病得很嚴重，但沒有出現我們所知的症狀，直到第4天發高燒才送醫」。

羅西尼對此表示，她原先不知道新冠肺炎的傳播速度這麼快，即使從事記者的她知道，有更多人死於流感，但現在發現新冠肺炎擴散相當快速，她也呼籲保持社交距離，才是避免疫情傳播的方法之一。

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(中時電子報)