台灣房市在2014年觸及高點後反轉，直至2019年剛性需求回籠房市才開始出現回溫跡象，這讓夢想能有自己的房子的民眾出門看房，就有一名首購族網友表示，日前看中一間26年電梯大樓的物件，總價甚至不到400萬元，卻遭到網友瘋狂勸退。

一名網友在《mobile01》網路論壇上發文表示，他在台中豐原看中一間26年大樓、28坪室內22坪、3房2衛，底價只要底價380萬元，屋況良好，交通條件佳，讓他相當心動。

網友指出，該物件位在8樓頂樓，頂樓部分管委會有定期維修，目前公共基金約80萬、大樓總戶數52戶，沒有管理員，地下室部分有點漏水，訊問這樣的物件可以入手嗎？網友也強調，這個價位很吸引他，有些缺點但底價的話可接受，並透露600萬元預算以內都能接受。

文章一出，引來不少網友討論，留言表示「電梯7台管委會結餘80萬有點少，可以問問看能否查閱近兩年的每月支出與收入明細，以及現有一坪管理費多少？感覺是收太少…50~100戶的基金應該200~400萬元比較正常」、「缺點就管委會錢太少、26年 很多公設應該也快了，將來頂樓漏水、電梯大維修，都是頂樓影響最大，這種老公寓費用能大家均分最好」、「預算600萬元的話，倒不如去看一些5年內成屋，甚至新建案廣告戶，都有機會買得到，說不定還有車位，這間應該就是公設比低，地點你喜歡的，但其他感覺不是這麼吸引人」。

據《好房網》報導，景文物業管理機構董事長郭紀子表示，26年大樓最關鍵的還是要看建築物整體狀況，然而，公共基金太少，會導致建築物整體管理、維護以及修繕品質，公共基金應該每年從管理費結餘提撥一定比例，不過這卻沒有明文規定。

郭紀子認為，提撥金應達到2年管理維護費較為恰當，例如某大樓社區每個月管理費支出平均為30萬元，一年為360萬元，該社區公共基金就應該維持在720萬元，加上屋齡逼近30年的大樓需要進行大量修繕，一次費用可能就要消耗好幾年支出，這些都是民眾面對房價之外的隱形成本。

(中時電子報)