新冠肺炎疫情延燒，我國確診案例至今（5日）已累積至363例，且有5例死亡個案。雖然台灣還沒進入病例呈爆炸性成長的社區傳染，但見到許多國家都已經直接封城禁足，民眾感到困惑，不知現在能不能去健身房？可多數人都認為，現在最好不要去，網友還打趣說「我OK，你先去」。

原PO在PTT上表示，台灣目前還沒有健身房感染的案例，政府部門也沒有下令關閉健身房，考量自己自己是一間小型健身房的會員，無法比照其他健身房在疫情期間請假，眼看月費不斷被扣除，想詢問其他網友意見，台灣現在「健身房到底可不可以去」？

原PO在PTT上表示，考量自己的月費仍不斷被扣除，想詢問其他網友，台灣現在「健身房到底可不可以去」？（摘自PTT）

原PO貼文一出，很快造成熱議，更引來許多反對聲浪。網友指出，「去啊，下一波罵的就是去健身房的人」、「不怕死就去啊」、「我連請假都不敢走進去 給您參考」、「健身房密閉空間大口呼吸享受病毒，給你參考」。網友認為，現階段雖沒禁止，但最好還是先不要去，畢竟健身房是「密閉空間+大家都不戴口罩+大口呼吸+觸摸器材，整個環境有著高度飛沫+接觸傳染風險！」

有人就提出，這陣子最好那些「要待一陣子的密閉空間」都通通不要去，就算要讓健身房慢慢扣月費，命都比較重要。至於「戴口罩健身」可行？其他人馬上跳出來指正說「戴口罩怎麼健身！口罩一被汗滴濕就沒用了欸」、「健身房怕的是摸來摸去帶口罩沒用」。

一位網友說，大家都是健康為出發點的話是能夠接受，但是若其中一個中鏢，像「日本、泰國」一樣的話，後果可就很慘重了。最後，網友紛紛表示「我OK，你先去」或「我OK，你先中」。指出在疫情時期，自己要想清楚後果，並自己承擔。

(中時電子報)