避免員工清明連假不顧疫情出遊，成為防疫大漏洞，公股行庫紛紛推出應變機制，目前一銀已清查出連假期間，曾去過中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11個風景區或景點的員工與數量，要求員工即日起須自主管理14天，且到班須全程戴口罩，不能與其他同事一起吃飯，會另擇地點讓這些員工用餐，並請身體有上呼吸道等不適症狀即須請假，隱匿不報將報人評會處置。

昨日土銀、華銀、台銀、合庫、台企銀等公股行庫紛紛表示，即日起要求員工進出總行，應落實全程戴口罩，做好每天量體溫的自主管理，同時也會請總行訪客比照辦理。

兆豐強調，已在清查清明連假曾去過中央流行疫情指揮中心發出國家級警報的11處景點的員工與數量。合庫、台銀、土銀等也表示，6日會進一步開會確定進一步因應措施。

已清查出人數的一銀強調，已要求去過11個警示景點員工，即日起須自主管理14天，且到班須全程戴口罩，不能與其他同事一起吃飯，會另擇地點讓這些員工用餐，身體有上呼吸道等不適症狀即須請假，隱匿不報將報人評會處置。

清明連假出遊可能引發新冠肺炎疫情反撲，富邦金控開出第一槍，傍晚宣布清明連假期間，去過指揮中心「點名」的11個熱門風景區的員工，明天開始居家辦公12天。

配合此一措施，富邦金控立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來兩周居家辦公通知及人力調度佈署，居家辦公均不扣個人年假，視做正常上班，所有客戶服務亦正常進行。

國泰金控發言人鄧崇儀表示，會去瞭解有多少員工再做決定，目前沒有打算跟進。台新金、玉山金則表示，會去瞭解有多少員工再做決定，目前也沒有跟進規劃。

(中時 )