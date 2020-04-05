「姊弟戀」在現今社會男女自由戀愛風氣下，也會有很好的開花結果，但是如果對象有未成年的，還是會受到社會道德檢視。北部地區一名女大生，打工結識年僅讀國中三年級的「屁孩」，竟然大談姊弟戀，還發生「超友誼關係」，有天兩人在小男生家裡嘿咻後，女大生累到裸身睡著，半夜被男童的母親查房發現，兒子怎被光溜溜女生抱在身上睡覺，顧不得半夜，大喊「失德喔」！

這名男童的媽媽簡直氣炸了，痛罵了這名女大生後，帶著兒子到派出所控告女大生性侵她讀國三的兒子。警訊時，女大生坦承與未成年的小男友發生性關係，但否認是強迫、違反對方意願，國三男也幫著「女友」說話，說他們是「認真」相愛。

據檢警調查，女大生是在打工時認識15歲的國中三年級小男友，案發當天女大生在小男友家聊天、打電動到深夜，兩人情不自禁擁抱熱吻，還脫光了彼此衣褲，在小男生房裡上演「成人秀」，激戰數回後雙雙累倒相擁而睡，直到被男童的母親開門發現眼前的「景象」，當場氣撲撲，把兩人叫醒痛罵一頓。

案經多方調解，男童母願意原諒女大生，並同意給予對方緩起訴機會。檢方也認為女大生經過這次的司法偵查序，心生警惕，應不會再犯，因此依刑法57條規定予以女大生緩起訴，並參加檢方舉辦的法治教育課程3次。

(中時電子報)