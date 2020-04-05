《再見歌廳秀》演員群。（故事工廠提供）

新冠肺炎疫情蔓延，導致年後多個劇團取消或延期演出，重創藝文界。故事工廠除決議延期《莊子兵法》演出外，5日公告原定5月1日於臺北國家戲劇院開演之新作《再見歌廳秀》，原先臺北的場次將順延至6月27日至6月28日以及臺中的場次將順延至 8月22日，皆於原場地演出，屆時希望觀眾可直接持原票券入場。

《再見歌廳秀》由編劇紀蔚然、故事工廠導演黃致凱攜實力派演員陳慕義、高玉珊、黃豪平、林雨宣、洪都拉斯、林玟圻、林東緒、郭耀仁共同演出。雖不對外演出，故事工廠仍向兩廳院保留臺北國家戲劇院的首演檔期，進場進行「無觀眾正式演出」，做戲節奏未被疫情打退。劇組表示接下來會準備好，請觀眾期待接下來的精彩演出！

雖不對外演出，故事工廠仍向兩廳院保留臺北國家戲劇院首演檔期，做戲節奏未被疫情打退。團隊將依照原定計畫，技術人員提前進場裝台，並同演員進行後續的技術排練與彩排，於國家戲劇院內進行「無觀眾正式演出」，演出期間亦會安排導播與五台攝影機同步進行高規格錄影，以利後續宣傳及行銷運用。

此波疫情影響表演藝術生態甚鉅，許多藝文團體目前處境都相當艱難。本身經歷29年劇場生涯的故事工廠執行長林佳鋒感性表示：「劇場人是只為了演出而存在的一群人。」、「熱情的劇場人擅長選擇議題形塑作品，透過作品傳遞思想製造感動，完成一場場心靈的對話。劇場人自詡作為教育家與思想家，希望透過創作演出為社會帶來改變及傳遞正能量的思想，每每在人心最脆弱的時刻帶來撫慰，此刻正值我們最艱辛的時刻，我們也希望觀眾用行動購票支持用心做戲的故事工廠。」

林佳鋒也呼籲：「如果劇場是你的精神食糧，請繼續支持劇場人。」希望接下來的延期場次，觀眾能夠持原票券入場，盡可能選擇不退票，若是無法到場，可將票券轉贈有緣的朋友，助所有劇場人渡過寒冬。

故事工廠第12回作品《再見歌廳秀》原演出日期對應更動後日期：

臺北國家戲劇院

5月1日(五) 19：30延至6月26日(五) 19：30

5月2日(六) 14：30延至6月27日(六) 14：30

5月2日(六) 19：30延至6月27日(六) 19：30

5月3日(日) 14：30延至6月28日(日) 14：30

(中時 )