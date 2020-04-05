穆迪分析公司（Moody's Analytics）指過去3周以來，美國各地為防疫執行嚴厲的封閉措施，使非必要性商業活動暫停，讓美國每天經濟產出跟防疫前相較大減29％。

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）認為第2季的每天經濟產出不會持續大減29％，但當季國內生產毛額（GDP）年率仍將大跌30％；若持續大減，年率即暴跌約75％。

目前美國41個州下令像餐廳和電影院等非必要性商店暫停營業以減少新冠肺炎疫情擴散。

川普對封閉措施衝擊經濟失去耐性，上周末在白宮新冠肺炎工作小組簡報會裡強調要全力讓美國趕快渡過這次危機，必須重新開放以回復正常運作，不能一直封閉下去。

目前聯邦政府建議至少要維持封閉措施到4月30日。許多專家認為在夏季或秋季隨各州重新開放和確診病例減少之下，每天經濟產出將會回升。

穆迪指美國每10個郡就有8個實施封閉措施，大部分集中人口最稠密地區，這些郡合計占全美經濟產出比率近96％。

雖然從商業活動暫停而計算每天經濟產出大減29％已相當嚇人，但穆迪認為這仍低估對整體經濟的影響。因為這未考慮到失業人數暴增、家庭財富縮水和企業減少投資等讓經濟進一步萎縮的影響。

封閉對各產業影響差異極大。穆迪估計全美九成飯店被迫暫停經營，但金融服務業的產出卻僅減少一成。

(工商 )