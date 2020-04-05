曾經風靡一時但近年沉寂的桌遊，因居家隔離而捲土重來。印度一對超過70高齡的夫婦，每天把大富翁、有口難言（Taboo）和拼字遊戲（Scrabble）等桌遊玩好玩滿，既可打發時間，提振精神，又能分散注意力。

電玩開發商阿薩爾說，桌遊讓他保持平靜，政府宣布宵禁當天他徹夜未眠，並不是煩心，而是和父母，叔叔伯伯姑姑等同住親友玩了一整晚桌遊，他們偏好機密代號（Codenames）和秘密希特勒（Secret Hitler）這類可以分組的桌遊。如果長輩累了，同輩的兄弟姊妹則會玩難度更高的策略桌遊，一次就耗上3、4個小時。

印度傳統型桌遊業者Kreeda Games公司老闆維尼塔表示，近年來桌遊被視為無聊、沒意義的活動，甚至對學齡兒童來說，都嫌寓教於樂的桌遊浪費時間。不過拜全境封鎖之賜，民眾得以有時間重溫桌遊曾經帶來的「隨性的樂趣」。

(中時 )