美國前國務卿季辛吉指出，新冠病毒以前所未有的規模和猛烈程度對人類發起襲擊，對人類健康的影響可能是暫時的，但它所引發的政治和經濟動蕩可能會持續幾代人。各國必須在合作的基礎上解決當前的問題，否則將面臨最壞結果。

根據大陸《人民網》引述季辛吉4月3日在美國《華爾街日報》發表「新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序」的專欄文章中表示，新冠病毒對人類健康的攻擊是暫時的，但它所引發的政治和經濟動蕩可能會持續幾代人。沒有一個國家，即使是美國，能夠通過單純的國家努力戰勝這種病毒。

季辛吉回憶，「新冠肺炎全球大流行的超現實氣氛，讓我想起了在第二次世界大戰突出部戰役期間，我作為第84步兵師一名年輕人的感受。」

季辛吉表示，現在就像1944年一樣，有一種早期的危險感，這種危險不是針對任何特定的人，而是隨機的襲擊和破壞。「現在，在一個分裂的國家，（我們）需要有效率和有遠見的政府，以便克服前所未有的障礙。維持公眾的信任對社會團結、社會之間的關系以及國際和平與穩定至關重要。」

季辛吉指出，新冠病毒之後，世界將不再是原來的樣子。新冠病毒以前所未有的規模和猛烈程度向人類發起襲擊。它的傳播是指數級的：美國的病例數每5天就翻一番。在這種情況下，沒有治愈的方法。醫療供應也不足以應付不斷擴大的病例數。重症加護病房已經到了不堪重負的邊緣。檢測量不足以確定感染的程度，更不用說逆轉其蔓延。成功的疫苗可能需要12到18個月。

季辛吉分析，「國家的團結和繁榮建立在這樣的信念上，即國家機構能夠預見災難、阻止其影響並恢復穩定。而當新冠病毒大流行結束時，許多國家機構將被視為失敗。」

季辛吉認為，新冠病毒對人類健康的攻擊是暫時的，但它所引發的政治和經濟動蕩可能會持續幾代人。沒有一個國家，即使是美國，能夠通過單純的國家努力戰勝這種病毒。解決當前的問題，最終必須與全球合作的願景和計劃相結合。如果不能同時做這兩件事，將面臨最壞的結果。

季辛吉強調，美國必須在三個領域作出重大努力。首先，增強全球抵御傳染病的能力，避免因醫療技術進步帶來的危險自滿情緒，不斷開發新的傳染病防控技術和疫苗。地方政府也必須始終如一地為保護其人民免受流行病之害做好準備。第二，努力醫治世界經濟創傷，政府應尋求減輕經濟衰退對最脆弱人群的影響。第三，維護世界秩序原則，在內政外交中保持克制，確定問題的優先次序。

在全文的最後，季辛吉寫道：「我們生活在一個新紀元。各國領導人面臨的歷史挑戰是，在應對危機的同時建設未來，失敗可能會引火燒身。」

(中時電子報)