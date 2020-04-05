取自陳建仁臉書

副總統陳建仁今天以SARS流行期間，臺灣的人心從彼此猜疑轉變為彼此同情、相互感恩為例，強調這就是台灣人在艱難困苦中，不斷淬煉出來的美德，呼籲國人同心協力、團結一致，一起走出新冠肺炎的陰霾，早日恢復平安喜樂的日常生活！

陳建仁今晚在臉書表示，她的大女兒今天傳給他一張 「瘟疫中的我」的圖，描述我們身處在瘟疫中，要如何使自己從驚慌狀態，進入學習狀態，再繼續進入成長狀態！「這種從苦難到復甦的心路歷程，相當值得全民一起努力！」

他說，還記得在SARS流行期間，臺灣的人心也是從初期的彼此猜疑、疏離抗拒 、相互苛責和汙名化他人；不斷地轉變為彼此同情、相互感恩、反省向善和自我奉獻！「這就是台灣人在艱難困苦中，不斷淬煉出來的美德！」

陳建仁呼籲，讓我們同心協力、團結一致，心連心、手牽手、肩並肩，一起走出武漢肺炎的陰霾，早日恢復平安喜樂的日常生活！

(中時 )