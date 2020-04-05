防制新冠肺炎疫情，讓台灣國際知名度大開，外交部長吳釗燮頻發推文，蔡英文總統上周發表捐贈千萬片口罩談話，首度使用推特直播，讓追蹤人數衝破90萬人。大陸外交單位近日也陸續開設推特帳號，並提高發文密度強化國際宣傳，兩岸防疫文宣戰已然開打。

蔡英文網路社群操盤手林鶴明3月初曾宣示要號召辣台派打國際賽，這波新冠肺炎疫情快速蔓延全球，台灣防疫成效受到國際肯定，加上蔡英文和外交部借力使力，透過網路和推特等平台加強國際文宣，讓台灣國際知名度大增。

根據統計，蔡英文推特截至今天的追蹤人數已達92.4萬人，比起1個月前增加逾10萬人，回應人數也屢創新高，近日幾則與防疫有關的推文，按讚數動輒超過20萬，成為對國際宣傳的最佳平台。

林鶴明表示，4月1日蔡英文在總統府敞廳召開記者會，說明將捐贈千萬片口罩給各國，還特別規劃一段英文說明，除利用過去的臉書、Youtube直播外，也首次採用推特直播，將訊息傳送給全世界。

外交部長吳釗燮和外交部也頻頻透過推特向國際間發聲，一方面宣傳台灣防疫成效，一方面砲打世界衛生組織（WHO）此次的防疫缺失和不讓我國參與的不合理，在新冠肺炎疫情延燒下，吸引各國關切台灣防疫情況的人士關注，外交部推特昨天的追蹤人數已逾11萬人，光是3月就增加超過2.5萬人，成長22％。

儘管大陸境內禁用推特等全球社群網站，但為加強國際文宣，中國外交部去年10月也註冊推特帳號，並於12月初開始發布英文推文，目前追蹤人數已近11萬人。

近日新冠肺炎疫情爆發，國際間指責大陸的聲浪高漲，為反駁各界說法，大陸各駐外單位近日也陸續註冊推特並發文。中國外交部光是上周五（4月3日）就一連發了4則推文，其中有3則針對疫情，包括點名美國國務說台灣是真正的朋友，想知道國務院對於馬雲捐贈的100萬個口罩等援助，又有什麼評論？呼籲美方不要太過政治化。

還有一則是宣傳為了保護所有人的健康和安全，在中國無論本國人還是外國人都適用同樣的防治措施，「沒有歧視也沒有特權」。還有一則貼上大陸領導人習近平在與比利時國王菲利普的合照，強調中國願意與比利時合作克服新冠肺炎的衝擊，兩岸防疫國際文宣戰已打得激烈。

(中時 )