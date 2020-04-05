新冠肺炎全球延燒，演藝圈也有許多夫妻檔因工作、國籍關係必須分隔兩地，像是「零負評女神」林依晨的老公林于超的事業重心在美國，受到疫情影響，夫妻因此分隔兩地，另外，天心和韓籍老公也是因為疫情分隔兩地。

新冠肺炎疫情影響，林依晨和老公每天視訊，還學會做新菜色。（圖／林依晨微博）

林依晨1個半月沒見到老公，每天都會透過視訊彼此關心，雖然因疫情宅在家，但她因此有更多時間跟自己相處，還學會新菜色，甚至開始跳Zumba，林依晨接下來還想學鋼琴和打鼓，至於老公在美國的狀況，基本上出去都要戴口罩，唯一慶幸的是還能到超市補貨。

天心雖然無法和老公見面，不過她時常在IG分享夫妻間有趣對話。（圖／天心IG）

同樣受到疫情相隔的夫妻檔還有天心，天心雖然無法和老公見面，不過她時常在IG分享夫妻間有趣對話，像是有一次老公對她說，當他準備洗碗時，想到天心才說要去洗澡，為了怕搶熱水，老公貼心的把水關掉，下一秒才想起，天心人在台北。

天心雖然無法和老公見面，不過她時常在IG分享夫妻間有趣對話。（圖／天心IG）

天心有一次還夢見自己收好行李要出遠門，但卻發現沒車哪兒也去不了，老公馬上聽出弦外之音，「知道妳演出延期有空檔，台灣非常安全，不要給我動什麼歪腦筋啊」！看得出天心這對夫妻檔，即使無法見面仍是心繫彼此啊。

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(中時電子報)