美式賣場好市多不管何時都是人擠人，不但藉著優惠的促銷價吸引大批客人上門，更靠著貼心又人性化的售後服務留住回頭客。一位民眾表示，近日到台中好市多購物時，因為一時手滑，導致整盒全新的「鼎泰豐炒麵」硬生生地灑滿整個推車。沒想到賣場竟派出一組「機動部隊」幫忙收拾，帶給她一次超美好的購物印象。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，近日到台中好市多補貨時，因為男友一時手滑，竟把她最愛的鼎泰豐炒麵給打翻，且將所有內餡和醬汁都一併灑在推車上面，畫面慘不忍睹。正當原PO因為炒麵翻倒而心情沮喪時，好市多竟派出一組「機動部隊」前來相救。

原PO表示，因為男友一時手滑，竟把她最愛的鼎泰豐炒麵給打翻，且所有內餡和醬汁都一併灑在推車上面，畫面慘不忍睹。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

她表示，在這組機動小隊中，有2人幫忙清理推車，更換新推車，再做消毒；另外2人則幫忙清理食物，把殘渣清掉；而最後一人，則是去貨架幫原PO拿另一盒全新的炒麵。

就這樣，原PO一時在好市多發生的糗事，迅速被機動部隊神救援，將一切收拾乾淨，最後讓她推著完美無暇的推車跟食物離開。這讓許多網友表示「服務做的好，生意沒煩惱」、「台中好市多服務真的讚」、「好市多員工教育很棒」。

原PO最後更表示，她並不擔心被人說是「奧客」行為，她說「該檢討永遠都不是體制，是每個人自己內心的那把尺跟良知，你的內心是好的，這個制度就會是一種溫暖，如果你的內心是骯髒的，這個制度就會變成一種傷害。」更讓網友推爆，直呼「說得真好！」

(中時電子報)