長假出去玩，6日起在家辦公。國泰金控5日晚間確定，清明長假期間共有1,200多位員工到政府公布的11景區出遊，其中內勤有400多人，外勤則有700多人，從6日起開始居家辦公，不得到總公司，亦不得外出拜訪客戶。

所謂政府公布的11個風景區即阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

雖然政府只是發布警示，要求前往這些地區的民眾必須保持1公尺以上的「社交距離」，但金控或金融機構為了維護金融安全，則是採取最高標準，即本人或同住家人有前往這11景點者，都必須居家辦公，嚴控可能的疫情擴散。

各大金控及金融機構5日收假前都緊急調查員工及其同住家人，是否在2~5日期間前往政府公布的11景點辦公，如國泰金、新光金等都採取居家辦公，大部分公司則是採取全程戴口罩，在公司時不得跨樓層移動，不要與同事群聚。

國泰金緊急清查後，全金控共有1,200多人6日起必須居家辦公，外勤業務員則是從6日開始，不得出外拜訪客戶，改用網路或通訊軟體跟客戶聯絡。

(工商 )