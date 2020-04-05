新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，美國累計確診人數已飆破31萬例，超過8500人死亡，先前就有專家呼籲所有出現疑似症狀的民眾都應該進行檢測，以確認是否染疫。日前美國有一名醫師就在社群發文指出，自己曾於1月初時病得很重，沒想到一經檢測竟發現，他「曾經感染」新冠肺炎。

美國兒科急診醫師Peter Antevy在推特發文表示，「一月份時，我曾經病得很重（當時情況就像流感一樣，但是糟糕許多），我連續2天沒辦法入睡，幾乎就快送急診，但完全不知道是什麼病症。就在今天，我檢測了新冠病毒抗體，沒想到竟顯示IgG+（曾經感染跡象），現在我的心情複雜，決定明天再重新測試一次。」

Peter Antevy再次檢測後依舊為陽性反應。（圖／翻攝自推特@HandtevyMD）

貼文一出，立刻引來許多網友回應，有人表示自己在數個月前也曾出現過類似症狀，「我11月中旬時也出現過全身痠痛、無力、乾咳以及發燒症狀，但沒有出現肺部疾病」、「去年秋天醫生證實我感染了一種奇怪的呼吸道疾病，當時病症持續了2至3個星期，但醫生也無法解釋那是什麼」。

但也有網友認為Peter Antevy是在業配，懷疑他與商品的製造商有合作關係；對此，Peter Antevy則回應，該檢測工具目前已在大陸廣泛使用，美國境內也都買得到，且他也強調，自己重新檢測是為了和另一個品牌的檢測工具進行對比，並非與製造商有任何關聯。

Peter Antevy事後再檢測2次，結果均為陰性。（圖／翻攝自推特@HandtevyMD）

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(中時電子報)