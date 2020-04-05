美國總統川普周三（4月1日）表示，由於委內瑞拉總統馬杜羅（NicolásMaduro）的政府涉嫌毒品-恐怖主義，因此美國將要加強在加勒比海的禁毒行動，海軍艦艇也正向委內瑞拉移動。於是，馬杜羅動員軍隊備戰，防止美國的可能入侵。

美聯社報導，白宮表示，新冠病毒也在委內瑞拉流行，由於馬杜羅政府腐敗無能，該病無法得到有效遏止，可能導致10萬~24萬人死亡…委內瑞拉人民的苦難來源，就是馬杜羅政府涉嫌的各種犯罪，包括與參與向美國走私可卡因的哥倫比亞左翼游擊隊組織勾結。美國司法部 已經起訴了這個政府，美國國務院並宣布懸賞1千5百萬美元，獲取可以將馬杜羅逮捕或定罪的信息。其他像是委內瑞拉國會議長迪奧達多．卡韋略（Diosdado Cabello）、前軍情局長雨果．卡瓦哈爾（Hugo Carvajal），和前武裝部隊將領、國防部長的賞金也有1千萬美元。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）說，美軍將動員海軍驅逐艦、海岸警衛隊巡護艦、濱海作戰艦、直升機、海軍P-8波賽頓巡邏機、以及空軍的E-3哨兵預警機、E-8聯合星 指揮機等等，另有特種部隊一齊行動，目標是使美國在西半球的禁毒能力加強一倍，艾斯培說，這次行動已得到22個夥伴國家的支持。

美國甚至提出在委內瑞拉組建過渡政府的計畫，報導稱，美國動員的力度，與1989年擒拿巴拿馬諾瑞加情況相似。

為此，委內瑞拉嚴陣以待，4月3日，委內瑞拉總統馬杜羅下令動員國內所有砲兵部隊，以保衛國家，他表示「軍隊準備為委內瑞拉的安危而戰」。

委內瑞拉新聞通訊部長羅德里格斯表示，美國的軍事動作，是為了轉移外界對其國內新冠肺炎疫情的注意力，所謂的反毒戰爭只是幌子，美國的可卡因供應，主要來自於美國的盟友哥倫比亞。

馬杜羅表示，美國及其盟友哥倫比亞，想要藉此行動讓委內瑞拉陷入混亂之中，但自己不會被打敗。對於美方懸賞一事，馬杜羅則表示，這是「一個種族主義牛仔」（指川普）企圖伸手掠奪委內瑞拉石油儲備。

(中時電子報)