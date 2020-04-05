歐陽靖吐低落心聲。（圖／翻攝自IG）

旅日女星歐陽靖和日本攝影師RK交往5年結婚，上月宣布懷孕5個月喜訊，日前回到台灣待產，沒想到卻被網友攻擊別帶病毒回來，再過幾天，她將結束14天居家檢疫，未料又受到輿論壓力，讓她難過直呼：「造成大家的恐慌很對不起大家」。

歐陽靖上月25日從日本返台，乖乖配合政策居家檢疫14天，隨著居家檢疫即將進入尾聲，她透露出關後最想做的事情就是「產檢」，沒想到竟有網友要求她解除檢疫後仍要待在家，怕她把病毒傳染給別人，令歐陽靖無奈表示：「我會遵守，但我真的很想去產檢⋯⋯我也覺得回台灣造成大家的恐慌很對不起大家⋯⋯對不起⋯⋯我根本不應該回台灣。」

另外，歐陽靖也在IG限時動態上發文，為了孩子的健康，即使回台灣要承受輿論壓力，她也不後悔，會挺下來這個壓力，並表示「歸國回台灣的人不是壞人，我們也不是病毒」，且大部分的人都有遵守隔離規定，最後喊話：「我們只是想回家」。

(中時電子報)