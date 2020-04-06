三月大股災，部分金控單月獲利恐怕轉盈為虧。除了多家壽險公司投資台股部位災情不輕之外，居公股獲利之冠的兆豐金，旗下兆豐銀，由於財務處及投資處兩大部門，都有上市櫃的投資部位必須認列評價損失，因此即將在這二天正式對外公布的3月份的獲利，目前已知將虧盈為虧，這也將是兆豐金在2016年8月發生紐行風暴之後首度出現單月虧損情況。

三月下旬台股重跌逾2000點，國安基金也決議進場，金融業整個三月份都承受重災。其中在投資損失上，據了解兆豐銀之所以在三月份的單月轉盈為虧關鍵，主要是因為絕大部分的台股相關投資標的，都列在PL（損益）項下，而兆豐銀由於除財務部投資台股之外，亦有承襲自前交通銀行，約280億的創導性長投部位，這些長投部位若先前的創投投資標的之後上市櫃，就會改放入PL（損益）項下，所以三月份台股重災，兆豐銀也無法將投資損失「隱藏」到淨值，而是直接反映在當月獲利表現。

而對於彰銀的投資，亦給兆豐銀的投資損益評價帶來沈重的負擔。彰銀股價先前因為公股、台新金兩路人馬競相加碼，股價最高峰來到每股24元，結果三月下旬台股隨美股狂洩，彰銀股價跌到每股約18.5元，所有參與加碼彰銀的公股行庫都受災慘重，據指出，協助公股陣營卯力加碼的兆豐金，光是彰銀的評價損失就已超過7億元，其他行庫雖然因為多半把彰銀列在OCI項下，因此不用在損益表裡認損，但實際上仍因此影響淨值的變動。

除此之外，以往股債反向而走，現在因為流動性問題而「齊步走」，債市因為也掀起「拋債潮」，而吃光了債券的評價利益，連優質公司債也受累，不只兆豐銀，包括其他銀行的債券投資利益也因此無法反應。

公股金融圈人士指出，投資虧損的衝擊到底是反映在獲利，或是淨值，這和列帳時究竟選OCI或PL，大有相關，而大部分的公股銀行由於台股投資「列帳」方式的不同，因此在財務報表上的反映程度也會有差，倘若是列在OCI（其他綜合損益），那麼在台股投資時，只有發放股息時，才需要認列在損益表，否則價格的波動，只要列示在淨值即可，例如，也有公股行庫在投資彰銀時，9成放OCI，1成放在PL，所受到的獲利衝擊就有限。

(工商 )