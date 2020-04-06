星宇航空因為新冠肺炎疫情，3月20日全面停飛之後，在3月28日很快就復飛檳城，只是載的不是客，而是客機充當貨機，載貨去了；4月開始，澳門航線也開始承接貨運業務，讓公司客機可以維持運轉，並增加現金收入。

星宇董事長張國煒是不甘寂寞的人，公司客運航線雖然停飛，很快就開拓貨運業務，公司各部門復訓課程也相繼展開，4月1日更捐星宇精選的機上飲品，200箱，共4,800瓶胡蘿蔔綜合蔬果汁給衛福部桃園醫院的醫護人員，為醫護人員加油打氣，獲得一片好評。

這批VDS活力東勢是100％胡蘿蔔綜合蔬果汁，使用全果胡蘿蔔榨取，完整保留原果甜度，不加糖份，入口後是類似柳橙+鳳梨的mix果香，帶有偏酸微甜的滋味，星宇小舖也推出分享粉絲，兩箱980元。

在4月1日愚人節，星宇小編在臉書PO了兩張張國煒執吸塵器跪地打掃的照片，表示近日大家很關心，不斷私訊「星宇航空開航不久就受到疫情影響，是不是很慘？」「張董最近都在幹嘛」，「請大家攏麥來問阮，恁去問我家董仔…」，網友熱烈回應「要不要戴安全帽，小心頭啊」，引得粉絲開心一笑。

(工商 )