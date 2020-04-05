〈PPAP〉回來了！蘋果鳳梨變成「SOAP」 23:462020/04/05 中時 溫博鈞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾以短短一曲〈PPAP（Pen Pineapple Apple Pen）〉掀起世界模仿熱潮的日本創作歌手PIKO太郎，4日發表同曲新版本〈PPAP-2020-〉，PIKO太郎以舞蹈動作示範「確實洗手」，節奏與原曲相同，而旋律部分稍有改變，最重要的元素「Pineapple、Apple」也不一樣，更賦予了「PPAP」縮寫新意，逗趣演出舒緩不少疫情造成的緊張氣息，不少人留言表示「聽完馬上去洗手！」 (中時 ) #PPAP #Pen #Pineapple #Apple #PIKO太郎 #PPAP-2020- #洗手 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情期間少說話 出租車司機惦惦 04:092020/04/02 焦點新聞 叫外賣 拆封和餐後都要洗手 04:102020/04/02 兩岸要聞 林右昌臉書跟潮流po洗手舞 點名網紅蔡阿嘎接戰帖 19:212020/04/02 生活 醫護防疫兼紓壓 奇美醫院長邱仲慶帶頭大跳洗手舞 15:322020/04/03 生活 內政部一張圖教洗手 網笑歪：老司機太狂啦！ 15:192020/04/03 政治 正妹發言人撩下去 大跳洗手舞宣導防疫 12:332020/04/04 政治 新北議員自創太極版洗手舞 點名連勝文跳霹靂舞 09:542020/04/05 政治 獨／威廉早洩愛上最正女主播 5年前許願美夢成真 11:352020/04/05 娛樂 創作才女《洗手歌》紅到海外！親揭和帛琉前總統關係 13:202020/04/05 娛樂 防疫歌曲助攻外交！夏沐3D拉花結緣帛琉前總統 14:422020/04/05 娛樂 娛樂熱門新聞 娛樂8點半》沈殿霞捧紅尪冒險生女被出軌 鄭少秋終吐離婚原因 - 娛樂 《夫婦的世界》最強小三美到爆紅...崩壞舊照瘋傳 - 娛樂 布拉格最帥市長狂讚台灣...驚人背景曝光劉寶傑也驚呼 - 娛樂 37歲深田恭子濕身露乳辣翻了 今昔對比照驚人 - 娛樂 獨／她最懂辛龍失去劉真的痛！賀一航遺孀愚人節驚收「雲端」影片爆哭 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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