曾以短短一曲〈PPAP（Pen Pineapple Apple Pen）〉掀起世界模仿熱潮的日本創作歌手PIKO太郎，4日發表同曲新版本〈PPAP-2020-〉，PIKO太郎以舞蹈動作示範「確實洗手」，節奏與原曲相同，而旋律部分稍有改變，最重要的元素「Pineapple、Apple」也不一樣，更賦予了「PPAP」縮寫新意，逗趣演出舒緩不少疫情造成的緊張氣息，不少人留言表示「聽完馬上去洗手！」

(中時 )