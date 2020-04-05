賴雅妍（右）與新銳導演王逸帆合作黑色喜劇片《逃出立法院》。（盧禕祺攝）

賴雅妍自豪自己是「養生派的老人家」，會吃綠豆湯降火氣。（盧禕祺攝）

賴雅妍自爆等戲時會玩戰略類型的養成手遊，讓自己可以一直維持在亢奮的狀態。（盧禕祺攝）

導演王逸帆首部劇情長片《逃出立法院》備受期待。（盧禕祺攝）

《逃出立法院》大膽結合活屍電影與台灣選情，將立委們化身為嗜血活屍，左起庹宗華、高慧君、賴雅妍、王中皇、禾浩辰、林鶴軒。（華映娛樂提供）

國片《逃出立法院》將活屍元素融入政治嘲諷喜劇，新鮮題材引人入勝，女主角賴雅妍在片中大玩摔角，與活屍廝殺，她透露：「我們事前花了1個多月上武術訓練，去上第一堂課的時候會覺得自己是笨蛋，不斷練習如何『跌倒』，各種摔、倒地、前滾後滾翻，人一直被推。」她吃苦當吃補，笑著表示這種練習很重要，直到開拍到了現場就會知道如何保護自己，「就算在很危急的狀況下，不管遇到石子地、水泥地都可以不讓自己受傷，拍攝時寧願花時間去試，也不要假裝自己很會，硬著頭皮嘗試反而會受傷。」

賴雅妍在片中親自上陣，使出超高難度的摔角必殺技「颶風剪刀腳」，不僅要跨坐在對方肩上夾頭翻摔，還要騰空旋轉360度，瘀青是家常便飯，「甚至2個膝蓋都是黑的」，讓一旁的導演王逸帆直喊「好慘！」賴雅妍表示：「當然片場該有的安全措施都有，但我們也明白動作要到位，一定要施一點力，該撞還是要撞，該跪還是要跪，但很妙的是，那1個月體能被鍛鍊到最好的狀態！」

《逃出立法院》在去年夏天的高雄一處廢棄議場開拍，現場沒水、沒電、沒有冷氣，但是故事背景設定是冬天，所以賴雅妍與片中演員禾浩辰、庹宗華、高慧君、王中皇、林鶴軒都要忍著酷暑穿著厚重冬衣，天天浸在血漿中和活屍上演肉搏戰，非常克難。王逸帆形容：「幕後工作人員熱歸熱，但可以好好流汗，可是演員們頂著妝，一下戲就要把汗擦掉，為了不把活屍妝弄花，還要電風扇伺候把汗逼回去，我光看都快瘋掉。」不過賴雅妍自豪自己是「養生派的老人家」，會吃綠豆湯降火氣，她大笑表示：「我覺得在這麼惡劣的環境反而凝聚大家的心，而且每天都有人請飲料，也會想些奇招打發時間或解決困境。」

賴雅妍自爆等戲時會玩戰略類型的養成手遊，讓自己可以一直維持在亢奮的狀態，「禾浩辰則是從頭到尾一直吃，中午飯完飯，會叫麥當勞外送，再過1小時，他爸爸則送下午茶來，之後晚上又放飯了。」林鶴軒則是有別於銀幕前的搞笑，「他會在自己的世界中，彷彿整個靈魂出體，但他超厲害，能突然加入話題冒出一句超好笑的話，就像是個吉祥物！」

高慧君會從梳化開始就會當起直播主和粉絲互動，讓一旁年輕一輩的演員歎為觀止；庹宗華除了玩手遊外，相當喜歡找人聊天，賴雅妍回憶：「我超喜歡跟他聊天，短短時間他好像就帶著你上山下海，經歷太豐富了！就算我想睡覺，跟他聊天就會精神超好。」而王中皇則是愛虧事情，常常講話充滿戲謔感，若與庹搭在一起就像在說相聲，逗得賴雅妍哈哈大笑。演員們聚在一塊，各個性格鮮明，賴雅妍形容選角是一時之選，更自爆：「我們最後還組了一個唱跳團體，所有的專輯歌曲和海報照片都在禾浩辰手機裡，若外流我們幾個人都要退出演藝圈了！」

問及這次接演《逃出立法院》的原因，賴雅妍說：「對我來說，劇本、配搭演員和導演團隊，這3個條件中一個我就很開心了，沒想到這部片3個願望，一次滿足，和健達出奇蛋一樣！」也讓導演王逸帆受寵若驚，他回憶當初碰面邀角時，還相當擔心賴會興趣缺缺，心中相當忐忑，「找到一位好的女主角，電影等於完成一半！」《逃出立法院》17日全台上映。

(中時 )