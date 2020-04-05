陳時中示範電鍋消毒口罩遭虧沒煮過飯

疫情指揮中心指揮官陳時中5日現場示範如何乾蒸口罩消毒，卻被食藥署長吳秀梅虧：「部長沒煮過飯！」精神科美女醫生鄧惠文卻表示，「性別意識不是只有男性缺乏」。網友喊：用力讚這句！

食藥署長吳秀梅說明，要把內鍋架放進電鍋，陳時中似乎忘了把內鍋架先放進乾燥電鍋，卻被吳秀梅虧「部長沒有煮過飯喔」。吳秀梅接著說，再把內鍋和口罩依序放進去，蓋上電鍋蓋，各位使用時記得電鍋要插電，按上開關後約3分鐘，開關就會跳上來，再等5分鐘，口罩消毒就完成了。

鄧惠文在臉書表示，公開場合，隨便調侃人家沒煮過飯，是真的知道（好奇為什麼會知道），還是因為對方是男性部長就這樣猜？如果因為對方是男性，就可以在公開場合隨便說他「沒煮過飯」，這算是一種性別刻板印象。嚴格來說，也是對個人的言語侵擾，超過了該場合的人際界線。

鄧惠文接著表示，試想，如果今天是男性署長在記者會上說一位女性部長沒煮過飯，這一整天會有多少人批評？性別刻板印象和言語騷擾，常常就是在這種覺得只是開玩笑的心態下發生。性別意識，不是只有男性缺乏，幸好部長度量大。鄧惠文最後也忍不住說：電鍋煮飯時，內鍋下面本來就不用墊蒸架。

網友說：「認同！」、「我聽到也有點意外！」、「有同感！」、「還叫人家記得要插插頭！傻眼..」、「真的，今天這ㄧ段有點莫名其妙。想要讓示範生動有趣，卻過頭了。」、「對，我也不知道為何要放蒸架。」、「不需要用蒸架+1」、「我以為只有我家沒放電鍋蒸架⋯」、「部長人就是好。」、「認同。(部長實在肚量大)。」不過也有人說，「啊！我會放內蒸架，免得底下有鍋巴。」

(中時電子報)