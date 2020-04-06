《迷因力量》臉書粉專貼出多張埂圖狂酸連假出遊民眾。（來源：《迷因力量》臉書粉專）

兒童節、清明節連假，全台多個景點湧現人潮，社交距離大破功，中央流行疫情指揮中心4日上午首度以國家級的細胞廣播訊息，示警墾丁、花東等11個景點，籲民眾勿再前往。《迷因力量》臉書粉專貼出埂圖，狂酸出遊民眾是「鯛民」、「蠢驢」，更建議政府全面管制，因為「驢聽不懂人話」。

《迷因力量》臉書粉專4日貼出多張埂圖狂酸連假出遊民眾。其中一張是一名軍人揹著驢子，「不是因為愛護動物，是正在穿越地雷區怕蠢驢亂跑誤觸地雷」，接著就是多張各個景點人潮塞爆的照片，藉此諷刺「蠢驢不知病毒爆炸可怕，請當局儘快管制吧」。」

《迷因力量》並發文：「有夠無言。鯛民只想出遊爽，全台觀光景點人滿為患，感覺之前的努力又要爆了。鎖國有意義嗎？當年SARS也是清明連假後引爆，看來這群出遊刁驢不是沒得到教訓，就是當年還沒出生。

建議政府乾脆整個管制，勸不聽的固執蠢驢，硬要在地雷區群體狂奔？唯一的方法就是把驢拴住，因為驢聽不懂人話，也不知病毒與死亡為何。

麻煩這群蠢驢饒了我們這些怕死躲在家的人類一條小命，沒道理你蠢到去人擠人逛大街，又把病毒帶回每個人身邊。大悲無言」。

許多網友留言贊同：「我支持指揮中心採取更嚴厲措施，但是這樣一定會有一堆人或是某些老師說侵害Xxxx自由。但是怎麼不說，侵害我們這些乖乖不出遊或是做好防疫的人擁有健康權利呢？」、「台灣愛玩的不意外，倒楣的是無辜的人和辛苦的醫護人員」、「國人鐵齒的劣根性 過完這波只能自求多福」、「連假結束就是悲劇的開始」。

(中時電子報)