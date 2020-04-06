哈利王子與梅根一向重視家庭隱私，不過兒子亞契（Archie）的出生證明意外透露了梅根的本名、正式工作職稱、以及亞契的出生地點。

哈利王子與梅根一向重視家庭隱私，不過因為一張兒子亞契（Archie）的出生證明，梅根的本名、正式工作職稱、以及亞契的出生地點也意外被曝光。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，亞契的出生證明意外洩漏梅根的個資。例如母親欄位上寫的是芮秋梅根（Rachel Meghan），透露梅根的本名其實是芮秋。報導指出，即便梅根的真名是芮秋，但是她的父親父親湯瑪斯（Thomas Markle）及母親多莉亞（Doria Ragland）自女兒出生以來，就喚女兒為梅根，朋友們也都這麼叫她。

出生證明上，母親職業這一欄上則寫著「英國王妃」（Princess of the United Kingdom），和外界以為的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）不同。《每日鏡報》指出，儘管女王在婚禮當天授予梅根「薩塞克斯公爵夫人」的頭銜，但她實際上也是一名王妃，只是不是以自己的名字尊稱，必須取自她的丈夫哈利王子，因此梅根的正式頭銜同時也是「威爾斯的亨利王妃殿下」（Her Royal Highness Princess Henry of Wales）。

另外，有趣的是，哈利與梅跟先前一直不願對外公布亞契的出生地點，如今這道防線破了功，出生證明上寫著亞契是在倫敦私立波特蘭醫院（Portland Hospital）出生，生產費用約為2萬英鎊（約新台幣74萬元）。據說這家醫院是許多名人偏愛生產的地方，提供的服務也相當奢華，包括提供新手媽媽香檳和龍蝦。

至於亞契的出生證明為何會公開？報導說，出生證明在英國是公開紀錄，也就是說粉絲們看的到。

(中時電子報)