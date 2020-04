哈利王子與梅根一向重視家庭隱私,不過兒子亞契(Archie)的出生證明意外透露了梅根的本名、正式工作職稱、以及亞契的出生地點。

哈利王子與梅根一向重視家庭隱私,不過因為一張兒子亞契(Archie)的出生證明,梅根的本名、正式工作職稱、以及亞契的出生地點也意外被曝光。

英國《每日鏡報》(Daily Mirror)報導,亞契的出生證明意外洩漏梅根的個資。例如母親欄位上寫的是芮秋梅根(Rachel Meghan),透露梅根的本名其實是芮秋。報導指出,即便梅根的真名是芮秋,但是她的父親父親湯瑪斯(Thomas Markle)及母親多莉亞(Doria Ragland)自女兒出生以來,就喚女兒為梅根,朋友們也都這麼叫她。

出生證明上,母親職業這一欄上則寫著「英國王妃」(Princess of the United Kingdom),和外界以為的薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)不同。《每日鏡報》指出,儘管女王在婚禮當天授予梅根「薩塞克斯公爵夫人」的頭銜,但她實際上也是一名王妃,只是不是以自己的名字尊稱,必須取自她的丈夫哈利王子,因此梅根的正式頭銜同時也是「威爾斯的亨利王妃殿下」(Her Royal Highness Princess Henry of Wales)。

另外,有趣的是,哈利與梅跟先前一直不願對外公布亞契的出生地點,如今這道防線破了功,出生證明上寫著亞契是在倫敦私立波特蘭醫院(Portland Hospital)出生,生產費用約為2萬英鎊(約新台幣74萬元)。據說這家醫院是許多名人偏愛生產的地方,提供的服務也相當奢華,包括提供新手媽媽香檳和龍蝦。

至於亞契的出生證明為何會公開?報導說,出生證明在英國是公開紀錄,也就是說粉絲們看的到。

