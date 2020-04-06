男人在他鄉打拚，最放心不下就是遠在家鄉的老婆。中部地區一名台商，長年在大陸工作，思思念念就是她的老婆，也是他的精神支柱，未料台商老公竟在老婆手機裡，發現妻子和難同事的「大鳥」合照，綠光罩頂的丈夫猶如青天霹靂，狀告老婆與「小王」偷情。

不過他的太太否認與這名男同事有上床，她稱說，當天大家聚餐，後來又到摩鐵續攤，由於這名男同事已經醉得不醒人事，所以大家玩弄他，將他褲子脫得精光，不分男女大家玩瘋了，抓著這名喝醉同事的「大鳥」合照，事後大家鬧玩一鬨而散，根本沒有發生任何親密關係。

據原告丈夫報案說，長期在大陸工作，他的太太則是台灣中部某大工廠的女員工。但是他得知老婆跟同事有「一腿」，而且經常外出約會，進出摩鐵多次。於是他就利用返台回家的機會，查看老婆的手機赫見檔案裡太太的大頭竟跟同事的「大鳥」一起入鏡，讓他怒火中燒。

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(中時電子報)