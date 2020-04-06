喧騰一時的港女命案，依據《犯罪被害人保護法》規定，被害人家屬可向地檢署申請犯罪被害補償，雖然法務部指示士林地檢署、財團法人犯罪被害人保護協會積極處理，但因案發迄今已逾2年，被害人父母未提申請，已逾法定申請時限，確定無法提出申請補償。

檢警調查，2018年2月8日，凶嫌陳男偕同女友來台旅遊，2月13日入住北市某旅店，陳嫌2月17日於旅店房內殺害女友，翌日將女友裝進行李箱內，棄屍在北捷竹圍站外公園的草叢，陳嫌案發後搭機返港。陳返港後將女友相機、手機、台幣變賣，並盜領1萬8500元港幣。

2018年3月檢警尋獲被害人遺體，解剖確認被害人懷有身孕，是遭勒頸致死。士檢依殺人罪通緝陳嫌，將無限期追訴陳嫌殺人犯行。

但港方卻因陳嫌犯罪地在國外，無法追訴其殺人罪，最後以2件竊盜罪、1件處理贓物罪控訴陳嫌，士檢雖曾多次請求港方進行司法互助，因港方未接受，陳嫌已於去年10月23日出獄。陳嫌出獄後雖宣稱願來台投案，不過日前又透過熟識的牧師表示因新冠肺炎疫情嚴峻，要等疫情平穩後再來台。

雖然士檢去年透過司法互助管道，將申請表交給被害人家屬，卻未收到回覆，依據《犯罪被害人保護法》規定，被害人父母可申請法定撫養義務、精神慰撫金、殯葬費最多共310萬元，但該法也規定自知悉有犯罪被害時起逾2年，就不能申請補償金。由於案發迄今已逾2年，但被害家屬未提申請，因此依法不能申請。

(中時 )