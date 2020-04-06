近日國內的確診個案中，竟出現了首例味覺、嗅覺都喪失的本土個案，目前尚待釐清感染源。國內新冠肺炎病毒型別逐漸趨近於歐洲病毒的警訊，不少人開始猜測病毒是否變的更強？台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，這顯示歐洲病毒已入侵台灣，且病毒一直在變強，感染後重症機率也提升。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，過去嗅覺、味覺喪失多發生在國外及境外移入者。不過，隨著病毒到處跑，國外的型別進入台灣，就會造成本土出現類似症狀。人體口咽部、鼻咽部都有受體和末梢神經，感染後就會出現發炎反應，導致嗅覺、味覺喪失。

黃立民表示，新冠病毒一直在變，目前正往毒力變強的方向走，未來不典型、嚴重的症狀將增多。據《ETtoday新聞雲》報導，黃立民提到，目前更少數個案報告顯示新冠病毒可能會感染神經系統，入侵腦部，甚至會產生跟流感很像的壞死性腦炎與急性呼吸道感染。他表示，從現在症狀研究來看，病毒一直在往「毒力變強」的方向走，須要開始擔心若不幸染疫，有較高的機率會轉為重症。

近期國內的確診個案中，從歐美返國的民眾有不少為嗅、味覺喪失，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，國內嗅味覺喪失的患者基本上都是歐洲、美洲返國的境外移入者，因此不排除當地的病毒株已有變異。

(中時電子報)